Jeroen Zoet, hier nog in het shirt van PSV. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - PSV-doelman Jeroen Zoet is in Italië aangekomen voor gesprekken met de trainer en het bestuur van het naar de Serie A gepromoveerde Spezia Calcio. Dat is niet zomaar een clubje, maar het project van de Italiaanse miljardair Gabriele Volpi.