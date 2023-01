Ploeterend PSV wint nu wel van Sparta en bekert verder

Het verschil in wedstrijdbeeld met het duel van zaterdagavond in het Philips Stadion was aanvankelijk groot. Van Nistelrooy had vooraf al voorspeld dat twee duels in korte tijd tegen dezelfde tegenstander vrijwel nooit hetzelfde spelbeeld lieten zien. „Voetbal is een spel dat bijna nooit hetzelfde is. Dit wordt ongetwijfeld weer een heel andere wedstrijd. Sowieso omdat het een bekerwedstrijd is en dat zijn altijd heel andere wedstrijden.”

Waar PSV zaterdag stroef voetbal op de mat had gelegd en grote delen van de wedstrijd de tegenstander niet onder druk kreeg, daar was het overwicht in de eerste helft enorm. Sparta kwam bijna niet van de eigen helft af. Een belangrijke rol bij PSV was weggelegd voor Erick Gutierrez, die ditmaal de voorkeur had gekregen op het middenveld boven Joey Veerman.

Cement

Niet voor het eerst dit seizoen bewees de kleine Mexicaan zijn waarde als cement tussen de stenen. De positioneel sterke Gutierrez won zijn duels en was ook betrouwbaar aan de bal. Het is al vaker opgemerkt, dat zonder Gutierrez de organisatie bij PSV veel wankeler is. In dat verband is het opvallend te noemen dat de Mexicaan bij vier van de vijf Eredivisie-wedstrijden, waarin PSV dit seizoen puntenverlies leed, geen basisspeler was. Tweemaal ontbrak hij om fysieke redenen en tweemaal kwam hij pas ver in de tweede helft in de ploeg.

Op Het Kasteel stond Gutierrez ook aan de basis van de openingsgoal door de vallende bal van Luuk de Jong subtiel mee te geven aan de diepgaande Xavi Simons, die overtuigend afrondde. De voorsprong was verdiend, al had PSV in de periode daarvoor nog niet veel kansen gecreëerd. Op het moment dat PSV op slag van rust op 0-2 kwam door Noni Madueke leek de ploeg van Van Nistelrooy het karwei in belangrijke mate geklaard te hebben, maar dat pakte anders uit en daar speelde uitgerekend bekerkeeper Joël Drommel een belangrijke rol in.

Transferinteresse

Van Nistelrooy had de dag voor het treffen met Sparta aangegeven, dat Drommel dit seizoen in het bekertoernooi onder de lat zal staan bij PSV. De 26-jarige Bussumer oogst intern waardering voor de manier waarop hij traint en zich manifesteert in de groep. Hoewel Drommel het vorig seizoen niet heeft waargemaakt als eerste doelman bij PSV, heeft hij over belangstelling niet te klagen. Er was eerder deze maand interesse vanuit Italië voor hem, onder andere van Spezia, dat een keeper zocht na het geblesseerd wegvallen van Jeroen Zoet, maar een vertrek van Drommel in deze window is voor PSV onbespreekbaar. In de zomer wordt zijn situatie opnieuw bekeken.

Drommel had voor rust nauwelijks iets te doen, maar bij de eerste de beste bal die hij moest pakken in de tweede helft, ging het mis. Drommel liet een voorzet los en Arno Verschueren lepelde de bal over hem heen in het doel, waardoor Sparta tot één goal terugkwam en het weer echt een wedstrijd werd op Het Kasteel. Dat was niet alleen aan Drommel te wijten, want PSV had het in de fase voor de aansluitingstreffer te gemakkelijk opgenomen en Sparta te veel laten komen, maar het was toch geen aanbeveling voor het fenomeen bekerkeeper.

Sparta gaf flink gas na de 1-2, maar de thuisploeg wist geen grote kansen meer af te dwingen. Maar het lukte PSV ook niet om op de counter de wedstrijd in het slot te gooien. De grootste kans was voor Xavi Simons, die zo zwaar gehinderd werd bij een uitbraak, dat hij op Sparta-doelman Nick Olij stuitte. Diezelfde Olij redde goed in een één-tegen-éénsituatie met de ingevallen Guus Til. Zo bleef het tot het laatst spannend op Het Kasteel. In de blessuretijd bewees Drommel zijn waarde met een schitterende reflex bij een inzet van Tobias Lauritsen, waardoor PSV de zege en daarmee de plek bij de laatste zestien toch over de streep wist te trekken na een zwaarbevochten tweede helft.