FC Twente krijgt nee van droomkandidaat

Bosz wil in deze fase nog geen definitieve beslissing over zijn toekomst nemen. De Apeldoorner was eerder in beeld om bondscoach van België te worden en zijn naam wordt ook veelvuldig in verband gebracht met Ajax, waar hij eerder al een seizoen met veel succes werkte door de club naar de Europa League-finale te loodsen.

Ook in het buitenland staat Bosz, die na zijn vertrek bij Ajax werkte bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais, er goed op. FC Twente zag in Bosz de ideale opvolger van de na dit seizoen vertrekkende Ron Jans en zal nu naar verwachting gaan doorschakelen naar andere kandidaten.

Lukkien

Een andere naam op het Twentse lijstje, FC Emmen-trainer Dick Lukkien, heeft inmiddels getekend voor FC Groningen. RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting is wel nog altijd in beeld voor de vacante trainerspost in de Grolsch Veste.