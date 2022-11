WK begint met kater voor Qatar

Een lange karavaan van bussen verplaatste zich door de woestijn van Doha naar Al Khor, waar dan eindelijk de bal ging rollen op het WK na de tumultueuze aanloop vol schandalen. Als een fata morgana doemde daar ineens in de waaierige zandvlakte een zeer karakteristiek stadion op. Het Al Bayt-stadium is gebouwd in de vorm van het type tent, waarin de Qatari woonden, toen ze nog een nomadisch volk waren, dat onwetend was van de enorme rijkdom aan gas en olie in de bodem van hun land. Een grote betonnen toorts met brandend vuur siert de ingang van het stadion, waarin alles in Arabische motieven is uitgevoerd tot de bloembakken in de vorm van een Arabische theekan aan toe.

770 miljoen euro

De ultramoderne voetbaltempel met 60.000 plaatsen, waaraan 770 miljoen euro is uitgegeven, tart de verbeelding en dat is precies wat de emir van het schatrijke land beoogde met het WK. De wereld verbluffen en laten zien, waartoe het Arabische staatje allemaal in staat is. Alleen mondde het voorgenomen staaltje ver-pissen uit in een ontnuchterende ervaring toen Qatar vol de wind van voren kreeg uit het Westen om alle misstanden in het land, zoals de vele bij de stadionbouw omgekomen arbeidsmigranten en de gebrekkige mensenrechtensituatie.

De spelers van Ecuador vieren de 0-1. Ⓒ ANP/HH

Het heeft ervoor gezorgd dat het WK 2022 een besmet WK is, waar veel mensen geen positief woord over willen horen. Toch kan niet ontkend worden dat Qatar met de maar liefst 200 miljard aan investeringen een organisatorisch indrukwekkende prestatie heeft neergezet. Met daarbij de kanttekening dat het wel een waanzinnige exercitie is om zoveel peperdure voetbaltempels te bouwen, die over een maand geen enkele functie meer vervullen en voor een deel weer worden afgebroken.

De wereld over

Met geld is alles te koop, denkt de emir, maar de zwakke schakel in het hele verhaal is het niveau van de nationale ploeg van Qatar zelf. Ook daar werd flink in geïnvesteerd en vanuit de hele islamitische wereld werden talentvolle spelers gescout en genaturaliseerd om geen pleefiguur te slaan op het WK in eigen land. De Spaanse bondscoach Felix Sanchez trok de afgelopen jaren met zijn selectie, die helemaal uit competitie werd gehaald, de wereld over om zich met een eindeloze reeks oefeninterlands voor te bereiden op het toernooi.

Tegen Ecuador bleek dat het gemakkelijker is om een verbluffend stadion neer te zetten dan een competitief team op de been te krijgen. Al na 3 minuten leek de grabbelende doelman Saad Al Sheeb de Ecuadoriaanse 1-0 van Enner Valencia in te leiden, maar de VAR constateerde buitenspel. Na een door Al Sheeb veroorzaakte penalty maakte Valencia er alsnog 1-0 van en de spits van Fenerbahce tekende met een kopbal voor de 2-0. In het vervolg deed Ecuador het rustig aan, waardoor de marge bescheiden bleef, maar als Senegal en/of Oranje gas geven, dan is een monsterzege haalbaar tegen dit team. De in witte gewaden gehulde Qatari bekeken het allemaal gelaten en alleen het vak met in Qatarese shirts gehulde migranten, dat was aangetrokken om sfeer te maken, zorgde nog voor wat geluid. Na rust liep het stadion in hoog tempo leeg, zodat het laatste fluitsignaal klonk in een halflege voetbaltempel. Ook sportief beleeft de emir nog maar weinig plezier aan zijn prestigeproject.