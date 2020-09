Tottenham Hotspur zet vol in op Wout Weghorst

Daarmee komt voor Weghorst mogelijk zijn grote jongensdroom uit. Exact twee jaar geleden, toen de Nederlandse aanvaller zijn overstap maakte naar VfL Wolfsburg, liet hij in een interview met De Telegraaf al optekenen dat hij volop geloofde in een stap naar de Engelse top na zijn avontuur in Duitsland. „Daar droom ik van kleins af aan van”, zei Weghorst. „Als ik vol overgave blijf trainen, dan denk ik dat die kans er komt. Natuurlijk hangt zoiets van meerdere facetten af. Maar los daarvan kun je veel dingen in het leven zelf afdwingen.”

IJverige voetballer

Dat laatste heeft Weghorst ook in Wolfsburg voor elkaar gebokst. Menig expert dacht dat de ijverige voetballer allang zijn plafond had bereikt, maar de man uit Borne blijft alles en iedereen verbazen. Alleen al in het afgelopen seizoen maakte hij twintig doelpunten in ruim veertig officiële wedstrijden, plus vijf assists. Een jaar eerder leverde hij achttien goals en zeven assists in 36 duels. Medio 2019 tekende Weghorst al een flink verbeterd contract bij Wolfsburg, waardoor hij nu tot medio 2023 vastligt bij de Duitse club. Tottenham zal dus een stevig bedrag moeten neerleggen om Weghorst over te kunnen nemen.

Mocht de transfer rondkomen, en die kans is op dit moment heel reëel, dan wordt Weghorst gehaald als tweede spits achter Harry Kane. Al zal de viervoudig international van Oranje daar ongetwijfeld geen genoegen mee nemen. Weghorst is een typisch voorbeeld van een voetballer die gelooft in het ’onmogelijke’. „Ik bewandel mijn eigen, onafhankelijke weg”, vertelde hij in het eerder genoemde interview. „Ik wil meer doen dan de rest, omdat ik mijn succes behaal door dat stukje extra. De standaard die ik hanteer, is niet de standaard van heel veel mensen. Ik ga vrij ver. Sinds mijn eerste jaar als profvoetballer bij FC Emmen draait mijn leven 24 uur per dag om voetbal. Ik ben en leef heel egoïstisch. Voor mij is er geen middenweg.”

Via FC Emmen kwam hij terecht bij Heracles. Daarna klom hij hogerop naar AZ en via de Alkmaarders belandde hij in de Bundesliga bij Wolfsburg. Bij elke stap hogerop dacht hij: op dit niveau zijn er vast meer mensen zoals ik. Dat gevoel bleek onjuist. Ook bij Wolfsburg staat zijn auto vaak als enige nog op het parkeerterrein. „Daar heb ik me altijd over verbaasd. Dat mensen dus blijkbaar niet alles eruit halen wat erin zit. Ik ga wel voor mijn eigen persoonlijke top. Maar doordat ik niet die uitzonderlijke aanleg heb, weet ik niet hoe hoog die zal zijn.”

Met een eventuele transfer naar het elftal van manager José Mourinho en ex-PSV’er Steven Bergwijn zou Weghorst in ieder geval weer een volgende stap omhoog zetten. Daarmee stijgt hij waarschijnlijk ook weer in de pikorde bij het Nederlands elftal.