Ten Hag: ’Promes was wellicht de sleutel geweest’

„De eerste helft begonnen we goed, maar daarna viel het weg”, had de coach gezien. „En dat verbaast mij niet, want ik weet in welke fase wij zitten. Maar als het minder gaat, moeten wij ons plan blijven uitvoeren. Vanuit onze taken blijven spelen en het hoofd erbij houden, want dan krijgen we kansen. Uiteindelijk creëeren we er ook een stuk of vier, vijf, maar daar moet je er dan wel een paar van benutten”, vertelde Ten Hag bij Veronica.

Razvan Marin werd door de trainer halverwege de tweede helft gewisseld, en Ten Hag was nog niet helemaal te spreken over wat de Roemeen had laten zien. „Dat is nog niet het niveau wat we willen”, gaf de coach toe. „Maar hij krijgt de tijd. Hij moet wennen en dat is volkomen logisch. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich aan het niveau gaat aanpassen en zich zal verbeteren. We zijn ook nog geen ingespeeld geheel”, aldus Ten Hag.

Opmerkelijk genoeg noemde de trainer een afwezige speler als één van de mannen die het verschil had kunnen maken. „Quincy Promes was in deze wedstrijd misschien wel de sleutel geweest tegen een compact elftal als dit”, zei Ten Hag over de aanvaller die geblesseerd in Amsterdam was achtergebleven.

