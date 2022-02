Programma Team NL zaterdag: Wat kan Sven Kramer tijdens allerlaatste race?

Zaterdag komt er een einde aan een tijdperk wanneer Sven Kramer zijn laatste wedstrijd rijdt. De 35-jarige Fries doet op de Olympische Spelen vanaf 08.00 uur Nederlandse tijd mee aan de massastart.

Bekijk hieronder het programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Zaterdag 19 februari

*02.30 uur: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

*04.05 uur: bobslee, 4-mans heat 2: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

*08.00 uur: schaatsen, massastart (m): Sven Kramer en Jorrit Bergsma

*08.45 uur: schaatsen, massastart (v): Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Viervoudig olympisch kampioen Kramer is in de National Speed Skating Oval ingedeeld in de eerste halve finale. Jorrit Bergsma, de andere deelnemer van TeamNL op dit onderdeel, zit in de tweede groep. Van elke halve finale plaatsen de beste acht zich voor de eindstrijd, waar later op zaterdag (09.30 uur) dus zestien schaatsers aan meedoen. Vier jaar geleden bezorgde Koen Verweij Nederland brons op dit onderdeel.

Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Bij de vrouwen doen Irene Schouten (tweede halve finale) en Marijke Groenewoud (eerste halve finale) mee aan de massastart. Schouten hoopt, na winst van de 3 en 5 kilometer, haar derde olympische titel te pakken.

Samen met Ireen Wüst veroverden ze de bronzen plak bij de ploegenachtervolging. Groenewoud kwam alleen tijdens de rit om het brons in actie en verving toen Antoinette de Jong. Bondscoach Jan Coopmans voelde zich genoodzaakt De Jong voor de laatste rit eruit te halen, aangezien de resultaten tegen vielen. Met Groenewoud in de ploeg reed Oranje dus toch nog naar eremetaal.

Nederlandse bobbers ook in actie

Op de voorlaatste dag van de Spelen komen ook de Nederlandse bobbers in actie in de viermansbob. Piloot Ivo de Bruin en zijn drie remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker zijn in de eerste heat, die om 02.30 uur begint, als 23e aan de beurt. Later op de dag is de tweede heat.

Bekijk hieronder het resterende programma van de Nederlanders:

Zondag 20 februari