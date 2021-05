Oostende en Moeskroen krijgen toch proflicentie

Eerder kende het BAS die licentie niet toe aan Oostende wegens onduidelijkheden en onvolledigheden in hun aanvraag. Terugzetting naar de tweede amateurklasse dreigde. Nu Oostende de zaken wel op orde heeft, blijft de club op het hoogste niveau voetballen en zelfs een ticket voor de nieuwe Conference League zit er nog in. Oostende staat er in de play-offs goed voor.

Ook Moeskroen kreeg de proflicentie maandag alsnog toegekend. Ook hun aanvraag was onvolledig en onduidelijk. Moeskroen degradeerde dit seizoen uit de hoogste klasse en gaat dus in de Belgische eerste divisie spelen. Als de club de licentie niet had gekregen, had Moeskroen verder gemoeten in de tweede klasse.