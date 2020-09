Frank Rijkaard: ’Ik voelde geen aandrang bondscoach te worden’

De keus voor Frank de Boer bij het Nederlands elftal is volgens Rijkaard (57), die sinds 2013 niet meer actief is in de voetballerij, eentje die heel goed kan uitpakken. „Frank is een succesvolle trainer in Nederland geweest. Ik heb met hem gespeeld en ken zijn voetbalfilosofie. Daarbij is hij volgens de Nederlandse voetbalschool opgeleid, weet de eisen en hoe we het graag zien.”

Dat De Boer minder succesvol was tijdens zijn laatste drie buitenlandse avonturen, zegt Rijkaard niet zoveel. „Een carrière gaat nooit over rozen en mindere momenten helpen je om te komen waar je wilt komen. Frank is ambitieus en capabel genoeg om met deze mooie nieuwe lichting goede resultaten te boeken.”

Of de KNVB juist heeft gehandeld door niet ook kandidaten als Henk ten Cate of Ruud Gullit te benaderen en Rijkaard – volgens Commissie Mijnals-voorzitter Humberto Tan – als alibi is gebruikt? „Daar ben ik niet mee bezig. Ik kijk naar kwaliteiten en niet naar kleur.”