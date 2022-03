Agent Onana:’Andre is oké’ Keeper Ajax betrokken bij auto-ongeluk in Kameroen

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

André Onana is dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De schrik is André Onana (25) om het hart geslagen. De keeper van Ajax raakte in Kameroen betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, maar maakt het goed. Zijn meespelen bij Kameroen is niet ingevaar. Onana was op weg van Yaoundé naar Douala, waar de Ontembare Leeuwen hun trainingskamp hebben opgeslagen voor het WK-play-offduel met Algerije.