Onana voor tests naar ziekenhuis na ongeluk

Onana’s zaakwaarnemer, Albert Botines, bevestigt dat de keeper van Ajax betrokken is bij het ongeluk, waarbij de schade aan de auto’s groot is. ,,Ik heb André zojuist telefonisch gesproken. Hij was niet de bestuurder van de auto en maakt het goed. Hij is oké.”

Onana is inmiddels aangekomen bij de Ontembare Leeuwen van Kameroen. Hij is buiten gevaar maar zal verdere tests ondergaan in een ziekenhuis in Douala.