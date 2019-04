Oud-trainer Gène Gerards overleden

Gerards leed al langere tijd aan een zeldzame hersenziekte. "Goede reis, we zullen je nooit vergeten. Holland! Holland!", eert de club op social media zijn oud-trainer.

Gerards voetbalde tussen 1957 en 1974 voor een aantal Limburgse clubs en werkte daarna als assistent-trainer bij Roda JC. In 1985 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van OFI Kreta, de club van de hoofdstad Heraklion. Hij won er in 1987 de Griekse beker en leidde de club naar de subtop. Later was hij nog in diverse functies werkzaam bij onder meer AEK Athene en Apoel Nicosia. In november kreeg de inmiddels zwaar zieke Gerards een eerbetoon bij OFI.