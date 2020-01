Nieuwe auto Max Verstappen op 12 februari onthuld

,,We hebben op 12 februari een roll-out gepland in Silverstone. Maar voor die tijd draait de motor natuurlijk al op de testbanken”, vertelt Marko aan Motorsport Magazin.

Doorgaans valt de zogenaamde roll-out samen met de presentatie van het Red Bull-team. Of Max Verstappen én Alexander Albon hier bij aanwezig zijn, is niet bekend nog. Meestal rijdt één van de twee Red Bull-rijders een minuscuul ritje. Vorig jaar was het de Nederlander. Sowieso mogen ze maar een gelimiteerd aantal kilometers rijden dan.

Niet alleen Red Bull, maar zo ongeveer alle teams presenteren rond die tijd hun nieuwe bolides. Zo doet Ferrari dat op 11 februari en Mercedes op 14 februari.

Marko wilde verder nog kwijt dat ze ’voor lopen op schema’. ,,De voorbereidingen verlopen erg goed. We lopen duidelijk voor op schema, zeker in vergelijking met de voorbije jaren. Eén van onze zwaktes was dat we aan het begin van het seizoen altijd wat tijd hebben verspild. Maar dat is volgens mij verholpen.”