Windsurfster Lilian de Geus kent door inreisverbod onwennige voorbereiding op Spelen

’Gifbeker is nog niet leeg’

Premier Rutte kwam onlangs hard in aanraking met de Tweede Kamer en de affaire: 'positie Omtzigt, functie elders' was geboren. Hij had daar geen herinnering meer aan. Of beter gezegd: hij had staan liegen. Hij kwam er desondanks mee weg. Maar de gifbeker is nog niet leeg, schrijft Jan Muijs.