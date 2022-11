Jonker maakt selectie bekend: Martens terug, nu krijgen Miedema en Roord rust

„Net als in oktober hebben we weer gekeken naar de individuele situaties van speelsters. In overleg met de speelsters en hun club is besloten Vivianne en Jill deze periode niet op te roepen. Damaris is helaas niet inzetbaar vanwege een blessure”, aldus Jonker.

Alieke Tuin van Fortuna Sittard maakt haar debuut in het keurkorps. „De insteek van deze interlandperiode zal hetzelfde zijn als in oktober. Dit is de fase van de voorbereiding waarin we spelers kansen kunnen geven”, legt Jonker uit. „Daarnaast zullen we opnieuw aan de slag gaan met de ontwikkeling van onze speelwijze en willen we de wedstrijden uiteraard winnen.”

Oranje oefent op 11 november in de Galgenwaard tegen Costa Rica. Jonker heeft goede herinneringen aan dat stadion. In september werd in Utrecht dankzij een zege op IJsland een rechtstreekse ticket voor het WK veiliggesteld. Vier dagen na het duel oefent Oranje tegen Denemarken. Die wedstrijd vindt in Zwolle plaats. Beide opponenten gaan net als Oranje naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Nederland werd vorige maand tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan de Verenigde Staten en Vietnam. De derde tegenstander wordt waarschijnlijk Portugal, dat op papier sterker is dan de twee andere mogelijke tegenstanders Kameroen en Thailand. Die twee landen strijden in de play-offs eerst nog tegen elkaar.

Volledige selectie