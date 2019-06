Ajax laat direct Eredivisieduel verplaatsen

In het definitieve competitieprogramma, dat vandaag bekend werd gemaakt, staat de wedstrijd nu voor woensdag 25 september op de agenda. Dat was zaterdag 24 augustus.

Landkampioen Ajax had de mogelijkheid om de wedstrijd in de vierde speelronde door te schuiven. De Amsterdammers spelen in de week voor en na de vierde speelronde play-offs voor een plek in de Champions League of voor de Europa League als ze in de derde voorronde van de Champions League worden uitgeschakeld.

PSV wilde geen gebruik maken van de mogelijkheid om het duel in de vierde speelronde te verplaatsen. In totaal zijn in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie van de 704 wedstrijden 47 duels naar een ander tijdstip verzet.

Bekijk het definitieve competitieprogramma voor komend seizoen.