Moeder Cristiano Ronaldo huilt van geluk op Old Trafford

Ook de moeder van Ronaldo was aanwezig op Old Trafford, terwijl dat eigenlijk niet had gemogen van de Portugese vedette. Dolores Aveiro barstte in tranen uit toen haar zoon voor het eerst raak schoot.

„Ik heb haar eens gezegd: Ik heb geen vader meer, dus ik wil ook mijn moeder niet verliezen. Dus je kijkt niet meer naar belangrijke wedstrijden van mij”, aldus Ronaldo. „Ze wordt altijd zo nerveus, ik begrijp niet waarom. Ze is al twee keer flauwgevallen in een stadion en thuis loopt ze altijd te ijsberen. Ik zorg dus altijd dat er mensen bij haar zijn.”

Bron: Het Nieuwsblad