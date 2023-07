Dag 2: ‘Lachend trapt verdedigster X in de opgeworpen valstrik’

Het thuisland verdiende het immers om de uitslag te weten. Hoe dit aan te pakken? In het mannenvoetbal komt de informatiestroom in dit soort gevallen via diverse lekken als een tsunami over je heen gespoeld, in het vrouwenvoetbal vrij zelden. Ik had mijn dochter Carli in dit geval goed kunnen gebruiken, ze staat immers op het punt om de grote plas over te steken voor een master investigative journalism.

Maar vooruit, ik heb vroeger niet voor niets de boeken van ‘Inspecteur Arglistig’ van de Rotterdamse politieman Wim van Helden opgevroten. In gesprek met een Oranje Leeuwin (haar naam blijft angstvallig geheim) vond er ineens een onnavolgbaar één-tweetje plaats met collega-Koen. Of verdedigster X tevreden was dat de defensie tegen die vermaledijde Koreanen de nul had gehouden? Jazeker, antwoordde zij zonder enige aarzeling. En dan is het extra lekker als je nog wint ook, voegde zij er schalks aan toe.

Glimlachend en onszelf op de borst kloppend vanwege deze prachtig opgeworpen valstrik, verlieten wij de plaats delict. Om er na vijftig meter achter te komen dat we vergeten waren mevrouw X ook nog de gescoorde doelpunten te ontfutselen. Gelukkig was daar collega Fresia Cousiño Arias nog. Die wist te melden dat de laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK met 1-0 was gewonnen. Doelpunt Lineth Beerensteyn. Kinderachtig. Als ik moet opboksen tegen een voormalige winnares van Wie is de Mol of mijn dochter, ben ik volstrekt kansloos.