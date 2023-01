Wit-Russische nummer 5 van de wereld hoopt op Wimbledon: ’Verbod heeft niets veranderd’

De organisatoren van Wimbledon verboden vorig jaar spelers uit Rusland en Wit-Rusland om deel te nemen aan het Grand Slam-toernooi. Dat vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Sabalenka, die zich deze week in Adelaide voorbereidt voor de Australian Open, zei dat politiek en sport elkaar niet mogen beïnvloeden. „Het is echt verschrikkelijk, want niemand steunt oorlog, niemand”, vertelde de 24-jarige Wit-Russische aan de krant Age in Melbourne. „Het probleem is dat we moeten bespreken... maar waarom moeten we er onze stem overal zodanig voor verheffen? Het helpt helemaal niet.”

„Ik ben gewoon echt teleurgesteld dat sport op een of andere manier in de politiek verweven zit. We zijn gewoon sporters die hun sport beoefenen. Dat is het. We mengen ons niet in politieke kwesties. Als we allemaal iets konden doen, zouden we dat doen, maar we hebben geen enkele controle”, ging Sabalenka verder haar betoog. „Russische en Wit-Russische spelers werden geweerd van Wimbledon en wat veranderde er? Niets. Ze hebben hun beslissing nog steeds niet herzien en dat is het trieste aan deze situatie.”

„Ik hoop echt dat ik dit jaar naar Londen kan afzakken om er te spelen. Gewoon vanwege de fans en om de geweldige sfeer die er hangt te voelen”, besloot Sabalenka.

(Bron: Het Nieuwsblad)