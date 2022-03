Premium Het beste van De Telegraaf

’De populariteit van Max gaat door het dak’ Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Verstappen verbaast ons nog steeds’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Horner en Verstappen, na het behalen van de wereldtitel in Abu Dhabi. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Max Verstappen wordt dit jaar in de hele wereld onthaald als een waardig wereldkampioen. Dat is de verwachting van zijn teambaas Christian Horner, die lovend is over de ontwikkeling van de nog altijd pas 24-jarige Limburger.