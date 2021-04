Live: Ajax dankzij subtiel tikje Sébastien Haller op voorsprong

Volg alle wedstrijden, doelpuntenmakers, uitslagen, stand in de Eredivisie en statistieken via ons scorebord.

Ajax

Kjell Scherpen verdedigt het doel van Ajax in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij verschijnt aan de aftrap omdat Maarten Stekelenburg nog niet is hersteld van een knieblessure.

Scherpen blunderde donderdag tijdens het verloren thuisduel met AS Roma (1-2). Hij ging in de fout bij de 1-1. Sébastien Haller keert terug in de basisformatie van Ajax. De spits ontbrak donderdag tegen AS Roma (1-2) omdat Ajax verzuimd heeft om hem in te schrijven bij de UEFA. David Neres moet wijken voor Haller.

Devyne Rensch is de rechtsback van Ajax in Waalwijk. Hij is geschorst voor de return van komende donderdag tegen AS Roma. De geblesseerde Perr Schuurs ontbreekt nog in de selectie van Ajax, net als Noussair Mazraoui.

Feyenoord

In het gevecht om ten minste de vierde plaats liep Feyenoord twee punten in op Vitesse. De Rotterdamse formatie van de vertrekkende trainer Dick Advocaat deed dat door te winnen bij FC Utrecht, 1-2. Feyenoord staat nu 2 punten achter op de Arnhemmers, die vrijdag gelijkspeelden tegen ADO Den Haag (0-0).

PSV

PSV nam de tweede plaats weer over van AZ. Het elftal van trainer Roger Schmidt won zondag bij degradatiekandidaat VVV-Venlo, dat zijn tiende nederlaag op rij leed: 0-2.

FC Groningen

Arjen Robben heeft bij zijn terugkeer op het veld niet kunnen voorkomen dat FC Groningen zondagmiddag verloor (0-2) van sc Heerenveen. De Friezen wonnen door een benutte strafschop van Henk Veerman en een doelpunt in de slotminuten van Tibor Halilovic.

Uitslagen en programma Eredivisie speelronde 29

Vrijdag

Vitesse - ADO Den Haag 0-0

Zaterdag

Heracles Almelo - Willem II 4-0

AZ - Sparta Rotterdam 2-0

Fortuna Sittard - FC Emmen 1-3

PEC Zwolle - FC Twente 1-0

Zondag