Live Eredivisie: AZ aan de leiding tegen Sparta

Owen Wijndal is vandaag de aanvoerder bij AZ Ⓒ ANP/HH

ALMELO - Dit weekeinde staat alweer de 29e speelronde in de Eredivisie op het programma. Vitesse opende vrijdagavond het bal en verspeelde twee punten tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. In de eigen Gelredome bleef het 0-0. In de strijd om de tweede plaats heeeft Vitesse nu twee punten achterstand op PSV en AZ, die de komende dagen de kans krijgen verder uit te lopen.