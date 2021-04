Live: Feyenoord leidt tegen FC Utrecht

Premium Voetbal

’Barcelona heeft een betere Frenkie de Jong nodig’

Voor de tweede keer dit seizoen moest FC Barcelona de zege in El Clasico laten aan Real Madrid. In de stromende regen kreeg het elftal van Zinedine Zidane de formatie van Ronald Koeman eronder: 2-1. In de Spaanse media wordt vastgesteld dat een te onrustige Frenkie de Jong zijn stempel net als in Ca...