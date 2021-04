Live: PSV op voorsprong tegen VVV-Venlo

Volg alle wedstrijden, doelpuntenmakers, uitslagen, stand in de Eredivisie en statistieken via ons scorebord.

Arjen Robben is terug in de wedstrijdselectie van FC Groningen. Ⓒ HH/ANP

Arjen Robben is terug in de wedstrijdselectie van FC Groningen. De oud-international begint op de bank. De buitenspeler, die dit seizoen zijn rentree maakte na een jaar eerder te zijn gestopt, kwam door blessures tot nu toe nog nauwelijks in actie voor zijn oude en nieuwe club.

Feyenoord is begonnen aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. Ⓒ HH / Tom Bode Multimedia

Feyenoord

In het gevecht om ten minste de vierde plaats is Feyenoord twee punten ingelopen op Vitesse. De Rotterdamse formatie van de vertrekkende trainer Dick Advocaat deed dat door te winnen bij FC Utrecht, 1-2. Feyenoord staat nu 2 punten achter op de Arnhemmers, die vrijdag gelijkspeelden tegen ADO Den Haag (0-0).

Uitslagen en programma Eredivisie speelronde 29

Vrijdag

Vitesse - ADO Den Haag 0-0

Zaterdag

Heracles Almelo - Willem II 4-0

AZ - Sparta Rotterdam 2-0

Fortuna Sittard - FC Emmen 1-3

PEC Zwolle - FC Twente 1-0

Zondag