Ten Hag geeft update over Ronaldo: ’Zorgwekkend niet het juiste woord’

United haalde de afgelopen weken Tyrell Malacia, Christian Eriksen en Lisandro Martínez naar de club. „We hebben Eriksen aangetrokken voor het middenveld, daar zijn we heel blij mee. En ja, ik ben ook heel blij met de prestaties van onze middenvelders en aanvallers op dit moment”, aldus de trainer

Toch hoopt Ten Hag op meer versterkingen. „Ik weet dat we dit seizoen veel wedstrijden spelen en er is een WK, dus we hebben meer opties nodig. Je hebt niet alleen een goed team nodig, maar ook een goede selectie om de juiste resultaten te behalen aan het einde van het seizoen. Daarom moeten we ons nog verder versterken. We kijken rond, maar het moeten wel de juiste spelers zijn.”

Ronaldo

Tot slot werd de coach tijdens de persconferentie ook nog gevraagd naar een update over Ronaldo. Is er al meer duidelijk? „Nee, de situatie is hetzelfde als vorige week. Zorgwekkend is niet het juiste woord. Ik focus me op de spelers die er wel zijn. Zij doen het heel goed en zijn in vorm. Ik kijk erg uit naar de rentree van Ronaldo, dan gaan we hem integreren.”