Premium Het beste van De Telegraaf

’Pecco’ wint MotoGP-race voor tweede achtereenvolgende jaar TT-winnaar Bagnaia vermaakt zich in Nederland: ’Dear Assen, you are fantastic’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Francesco Bagnaia viert de zege in Assen. Ⓒ Getty Images

ASSEN - Francesco Bagnaia gebruikte het TT-circuit van Assen voor het tweede achtereenvolgende jaar als decor voor een razendsnelle one-man-show. Er was in de MotoGP-race geen houden aan voor de concurrenten van de Ducati-troef die hen al in een vroegtijdig stadium het nakijken gaf. De Italiaan, geliefkoosd als Pecco, kon vervolgens zijn lol niet op. „Dear Assen”, riep hij tegen iedereen die het horen wilde, „you are fantastic.”