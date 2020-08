Live kwalificatie: Wat kan Max Verstappen op Silverstone?

Verslaggever Erik van Haren is op het circuit van Silverstone en zal gedurende de kwalificatie via Twitter live verslag doen.

Verstappen noteerde vrijdag in de eerste twee trainingen respectievelijk de derde en vierde tijd, waarmee hij content was. Eerder op de zaterdagmiddag klokte hij de zevende tijd. Dat hij in sector 2 werd gehinderd door Lance Stroll, wekte irritatie bij de Limburger.

In de strijd om het wereldkampioenschap staat Verstappen op een derde plaats, achter koploper Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Het gaatje naar de Fin is ’maar’ zes punten, de eerste achtervolger van Verstappen (Lando Norris) heeft zestien punten minder dan de Red Bull-coureur.

De zogeheten ’70th Anniversary Grand Prix’ is de vijfde van dit seizoen. Volgende week verhuist het Formule 1-circus naar Spanje.

