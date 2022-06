Max Caldas krijgt lesje fris hockey van opvolger Jeroen Delmee

Wat doorselecteren wel niet kan doen, zal Caldas ongetwijfeld gedacht hebben bij het weerzien met het gereviseerde Oranje, dat frank en vrij speelde. Hoe anders was dat in de voorgaande jaren, waarin Caldas bleef vasthouden aan een belegen kern van spelers dat ver over zijn hoogtepunt heen was en in Tokio naast het eremetaal greep.

De zege betekende al weer de veertiende in vijftien Pro Leaguewedstrijden. Drie daarvan werden na shoot-outs gewonnen, slecht één keer werd verloren: van Duitsland. In dat duel miste Nederland bovendien een paar sleutelspelers. Maar zo is Delmee: hij wil iedereen aan het werk zien én op andere posities. ,,Het gaat niet alleen maar om het winnen”, sprak de Brabantse bondscoach na die ene nederlaag in Hamburg. Want over zeven maanden, op het WK in Bhubaneswar, moet zijn ploeg er echt staan.

Bondscoach Jeroen Delmee van Nederland. Ⓒ ANP/HH

Teruggekeerde Galema

Oranje kende een droomstart in het stadion van Den Bosch. Binnen zeven minuten keken de Spanjaarden al tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst was het Thierry Brinkman die hard op de plank uithaalde, nadat de lepe spits Koen Bijen een pass van Jonas de Geus perfect voor de Oranje-captain had klaargelegd.

Niet veel later verdubbelde Jelle Galema met een frommelgoal de score, nadat Floris Wortelboer door Tijmen Reyenga met een afgemeten scoop aan het werk was gezet. Galema kwam voor het eerst sinds 18 januari weer in actie voor Oranje, na gekwakkeld te hebben met een langdurige enkelblessure.

Tip-in Pieters

De Spanjaarden kwamen niet vaak in de aanvallende cirkel, maar die keren dat ze wel de 23-meterlijn overstaken was het raak. Alvaro Iglesias en Ignacio Rodriguez onderstreepten nog maar eens de woorden van Delmee dat zijn ploeg in verdedigend opzicht niet altijd bij de les is. Ook al is zijn defensie na België met 26 tegengoals in 15 duels de minst gepasseerde van de Pro League.

Halverwege het tweede kwart kende de Duitse arbiter Groentgen nog een ongelukkig moment door Oranje een strafcorner toe te kennen op het moment dat Tim Swaen een vrije schietkans had. De 3-2 voor rust zou er toch komen en op een bijzonder fraaie wijze bovendien: Lars Balk zocht en vond zijn Kampong-maatje Terrance Pieters, die de bal in de rechterkruising tipte.

Spannende slotfase

Nadat Thijs van Dam uit een splijtende pass van Galema een strafcorner had versierd die door Jonas de Geus uit een variant werd binnengegleden, leek de strijd beslecht (4-2), maar een snelle aansluitingstreffer van Jordi Bonastre zorgde nog voor een paar spannende slotminuten. Maar de zege zou de Pro League-winnaar niet meer uit handen geven: 4-3.

Zondag wacht de ploeg van Delmee de laatste wedstrijd uit de Pro League. Spanje is dan aan de Oosterplas opnieuw de tegenstander.