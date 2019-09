Feyenoord mist Berghuis tegen ADO Den Haag

Steven Berghuis Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Feyenoord moet het in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag stellen zonder Steven Berghuis. De aanvaller, dit seizoen de belangrijkste speler in het elftal van trainer Jaap Stam, ontbreekt vanwege een lichte blessure in de selectie. Berghuis maakte drie van de vijf doelpunten van Feyenoord in de eredivisie