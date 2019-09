Stam rekent op Berghuis tegen Rangers

De aanvaller ontbrak zondag vanwege een „lichte blessure” in de gewonnen competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2). De Rotterdammers gaven in de slotfase hun riante voorsprong bijna uit handen door twee eigen goals in het laatste kwartier. Uiteindelijk hield Feyenoord stand en schreef het drie punten bij.

„De blessure van Steven is niet ernstig”, gaat Stam verder. „Deze wedstrijd kwam te vroeg voor hem, maar ik verwacht hem er donderdag weer bij te hebben.” Feyenoord begint de groepsfase van de Europa League op Ibrox tegen de Schotse club Rangers.

Stam moet ook beslissen of hij Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen meeneemt naar Glasgow. Toornstra en Jørgensen maakten tegen ADO beiden als invaller hun rentree. Ze stonden de eerste weken van het seizoen vanwege respectievelijk een enkel- en knieblessure aan de kant. Stam kan ze meenemen naar Schotland, maar hij kan zijn twee beoogde basiskrachten maandag ook ritme laten opdoen bij Jong Feyenoord in de wedstrijd tegen de beloften van Go Ahead Eagles. „We gaan bekijken wat voor hen het beste is.”

