Kogel door kerk: Wout van Aert start in Parijs-Roubaix

Pas na Roubaix bekijken ze bij Jumbo-Visma of Van Aert ook Luik-Bastenaken-Luik aan zijn programma toevoegt. Donderdagmiddag is hij er dus nog niet bij als zijn ploegmaten de finale van de 119e editie van Parijs-Roubaix verkennen, maar zondag voegt hij zich wel bij hen, aan de start in Compiègne.

Van Aert vertoeft nog even in zonnigere oorden, waar hij zijn conditie al een tijdje weer aan het opvijzelen is. Dat hij de verkenning niet kan meedoen, is uiteraard een aderlating, maar gezien de omstandigheden was het de enige mogelijke optie. Vorige week dinsdag kreeg hij – na een coronabesmetting vlak voor de Ronde van Vlaanderen – de toestemming om de trainingen te hervatten. Het medische management van Jumbo-Visma volgt hem daarbij erg nauw. Alle waardes en lichamelijke parameters worden al dagen grondig geanalyseerd.

Vormverlies

De beslissing om Van Aert te laten starten, gaat gepaard met de lange training die hij pas recent afwerkte. Die benaderde de wedstrijdduur van een koers als Roubaix en daarbij bleek er geen enkel vuiltje aan de lucht. Dat boezemde binnen het team het nodige vertrouwen in, waardoor Van Aert een plekje in de zevenkoppige selectie voor Parijs-Roubaix krijgt. De rol van absolute kopman krijgt hij deze keer niet. Door een week in isolatie te zitten en pas daarna het trainingsritme geleidelijk aan weer op te kunnen krikken, is er wel degelijk sprake van vormverlies bij Van Aert. Daarom opteert Jumbo-Visma om de breedte van de selectie volledig uit te spelen. Renners als Teunissen, Laporte, Van Hooydonck en Roosen starten zondag op gelijke voet met Van Aert en mogen hun kans gaan.

Jumbo-Visma ging niet over één nacht ijs. Elk mogelijk risico werd afgetoetst totdat alle mogelijke belemmeringen één voor één konden worden afgevinkt. De gezondheid van de Belgische kampioen krijgt de absolute prioriteit. Dat Van Aert niet over zijn allerbeste benen zal beschikken, neemt het team erbij. Pas na Roubaix zal er een nieuwe evaluatie volgen en dan zal moeten blijken hoe de rest van zijn programma er zal uitzien. Dat hij volgende week ook Luik-Bastenaken-Luik rijdt, is momenteel een optie, maar dat zal afhangen van hoe hij de Hel doorstaat.

Bron: Het Nieuwsblad