’Sporting Lissabon wil Cristiano Junior kopen’

In zijn eerste seizoen bij de Oude Dame was ’Cristianinho’, zoals zijn bijnaam nu al luidt, goed voor 56 doelpunten en 26 assists in 36 wedstrijden. Hij scoorde onder andere vier keer bij zijn debuut, wat zijn vader niet lukte, en zeven keer in een 25-0 overwinning op een toernooi in Madeira, de geboorteplaats van Ronaldo.

Junior maakt dus nu al naam en dat heeft de 8-jarige Portugees een aanbieding opgeleverd. Sporting Lissabon, de jeugdclub van Ronaldo, wil ’Cristianinho’ volgens verschillende Italiaanse bronnen graag terug naar Portugal halen. Er zou al contact gemaakt zijn met Dolores Aveiro, de oma van Junior, in de hoop om hem in huis te kunnen halen.

Ronaldo zelf speelde vanaf zijn twaalfde voor Sporting Lissabon en kwam dertig keer uit voor de eerste ploeg van de Portugese topclub. In 2003 trok hij voor 19 miljoen euro naar Manchester United.