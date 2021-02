Mathieu van der Poel wel in ’Kuurne’, niet in ’Omloop’

„Ik zal daar starten met een goed gevoel, na mijn ritzege in de UAE Tour”, geeft de 26-jarige alleskunner aan. „Het is goed dat ik een extra koersdag heb voordat ik naar Italië vertrek, maar ik rijd ook met vertrouwen en verwacht een mooie wedstrijd. Natuurlijk had ik liever de UAE Tour uitgereden, vooral omdat we met een groepje renners een mooie voorsprong hadden na de eerste etappe. Een goed eindklassement lag daardoor in het verschiet.”

Van der Poel was genoodzaakt om de zevendaagse rittenkoers, waarin Tadej Pogacar leidt, na een dag al te verlaten omdat een staflid van zijn ploeg positief was getest op corona. Conform de regels dient dan de gehele formatie zich terug te trekken. „Ik ben blij dat we snel konden terugkeren naar Europa zonder problemen en dat het voorjaar daardoor niet in gevaar is gekomen. We zijn ambitieus voor Kuurne. Ik denk dat ik van waarde kan zijn voor Tim (Merlier, red.) die een van de snelste mannen van het peloton is. En tegelijkertijd kunnen we op twee paarden wedden”, aldus Van der Poel, die daarmee doelt op zichzelf.

Hoofddoelen

Na ’Kuurne’ focust Van der Poel zich op Strade Bianche (6 maart) en daarna Milaan-Sanremo (20 maart), waarna alles in het teken staat van de Ronde van Vlaanderen (4 april) en Parijs-Roubaix (11 april), zijn hoofddoelen van het klassieke voorjaar.