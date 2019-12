Handbalsters scoren (51!) keer tegen Cuba

Angela Malestein was op dreef tegen Cuba. Ze scoorde maar liefst elf keer. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - De Nederlandse handbalsters hebben op het WK in Japan Cuba een enorme nederlaag bezorgd. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade strafte de Caribische ploeg af met ongekende cijfers: 51-23. Angela Malestein was uitblinker. De hoekspeelster maakte elf doelpunten. Lois Abbingh was goed voor tien treffers.