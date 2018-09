'Hij is er weer, hè?'

Dick Advocaat tijdens de training op Het Kasteel. Ⓒ ANP

De zin ’het is makkelijk om steeds te zeggen dat er meer in had gezeten, maar dat ligt toch vooral aan jullie zelf’ knalt door het spelershome van Het Kasteel en galmt nog even na in de hoofden van de spelers van Sparta. Ze luisteren ademloos naar Dick Advocaat en smullen van het bevlogene en directe dat ze van hem kennen.