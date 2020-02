Jakob Fuglsang ontkent contact met dopingarts Michele Ferrari

„Ik weerleg dat ik dokter Ferrari ontmoet heb”, schrijft Fuglsang. „Ik heb geen weet van een rapport en kan bevestigen dat er bij geen enkel antidopingagentschap een procedure tegen me geopend is. Daarom hoef ik eigenlijk nergens op te antwoorden. Ik ben heel bezorgd dat dit soort geruchten in de pers circuleren.”

Wielerploeg Astana, waar Fuglsang voor fietst, ontkende eerder op maandag de berichten al. De Italiaan Ferrari noemde de berichten dat hij banden heeft met Astana-renners „nepverhalen.”

Deense en Noorse journalisten hebben een geheim rapport ingezien van de onafhankelijke dopingwaakhond CADF, waarin staat dat Fuglsang en zijn Oekraïense ploeggenoot Aleksej Loetsenko in 2019 contact hebben gehad met Ferrari. De Italiaanse arts is voor het leven geschorst wegens zijn bemoeienis met het dopingprogramma bij de ploegen van Lance Armstrong. Fuglsang (34) won vorig jaar onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en een etappe in de Ronde van Spanje.