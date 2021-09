NEC in top-3 na punt op Het Kasteel

Sparta, dat het zonder de geblesseerde Tom Beugelsdijk moest doen, beleefde een moeizame eerste helft. NEC, dat met zeven punten uit de eerste vier duels een prima competitiestart kende, was het meest dreigend, zonder tot echt grote mogelijkheden te komen. Na een klein half uur was het wel raak, toen spits Jonathan Okita in het strafschopgebied in balbezit kwam en de bal beheerst langs Sparta-doelman Maduka Okoye schoof: 0-1.

Sparta leek de eerste helft af te sluiten zonder echt doelgevaar, maar veerde net voor rust ineens op. Mo Osman, die na de sluiting van de transfermarkt transfervrij kon worden opgepikt, had eerst een daverende knal op de lat in huis. Kort daarna was het raak voor de Kasteelheren. Lennart Thy schoot uit de draai op doel, NEC-goalie Mattijs Branderhorst liet de bal los en Sven Mijnans stond op de goede plek voor de rebound: 1-1.

Weinig verheffend

De tweede helft was vooral in evenwicht en weinig verheffend. Sparta, dat in de rust de geblesseerde Bryan Smeets zag uitvallen, was nog het meest gevaarlijk via Thy. De Duitser schoot van afstand, maar Branderhorst stompte de bal uit zijn doel.

NEC komt door het gelijkspel op acht punten en kan voor minimaal een dag van de derde plaats in de Eredivisie genieten. Sparta staat op vijf punten en daarmee op plek elf. Voor de ploeg van Fraser komen er interessante weken aan, met confrontaties met achtereenvolgens PEC Zwolle en SC Cambuur. Dat zijn de teams waar Sparta de punten van moet afsnoepen.

