Peperdure David de Gea flink aangepakt door Britse media na ’penalty-gepruts’ in Europa League-finale

David de Gea baalt als een stekker na de verloren Europa League-finale. Ⓒ HH/ANP

David De Gea is donderdag na de verloren Europa League-finale tegen Villarreal (1-1) de kop van Jut in de Britse kranten. De doelman van Manchester United wordt niet alleen beschimpt vanwege zijn beslissende misser in de strafschoppenserie, maar ook omdat hij geen enkele Spaanse bal vanaf elf meter wist te keren.