PSV presenteert Franse verdediger

De 21-jarige Franse linksback komt over van OGC Nice. Boscagli tekent een contract voor vier seizoenen in Eindhoven. De back moet in Eindhoven de strijd moet aangaan met Toni Lato. De 21-jarige Spanjaard heeft een basisplek in het duel met Wolfsburg, waar oud-speler van PSV Jeffrey Bruma voetbalt.

Voor aanvang van het vriendschappelijke treffen in het Philips Stadion werd de PSV-selectie gepresenteerd aan de supporters. Boscagli betrad ook het veld. De Fransman speelde zijn hele leven voor Nice en kwam afgelopen seizoen tot zestien optredens. Hij doorliep woensdag succesvol de medische keuring.

PSV had op de linksbackpositie versterking nodig omdat Angeliño werd teruggekocht door Manchester City.