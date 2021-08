’Moegestreden’ turntrainer Patrick Kiens vertrekt bij SV Pax na schikking in tuchtzaak

In een toelichtingsmail aan de turnsters en hun ouders laat Kiens weten ’moegestreden’ te zijn. Hij schrijft dat ’mijn passie en plezier in turnen volledig weg is’ en dat ’de KNGU mij op allerlei manieren duidelijk heeft gemaakt dat er geen plaats meer is voor mij in het Nederlandse turnen’.

Kiens kwam vorige zomer, net als andere turntrainers, onder vuur te liggen na de bekentenis van oud-bondscoach Gerrit Beltman over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag in de vrouwentak en de getuigenissen van (ex-)turnsters over fysiek, verbaal en emotioneel geweld door Beltman en anderen. Schokkende aantijgingen die eind april werden onderbouwd door het wetenschappelijke rapport ’Ongelijke leggers’, waarin een voedingsbodem voor misstanden werd vastgesteld.

Zijspoor

De turnbond zette Kiens begin december al op een zijspoor, onder meer vanwege ’een verschil van inzicht over de noodzaak tot cultuurverandering’. Tot dan had hij, gesteund door SV Pax, geweigerd om gedurende het onderzoek naar aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag een stap terug te doen. Aan die morele oproep gaven collega-trainers wel gehoor.

Net als de gewezen bondscoach Frank Louter mocht Kiens, die ook choreografiewerkzaamheden verrichtte, niet langer betrokken zijn bij de Nederlandse vrouwenselectie. Slechts op verenigingsniveau kon het tweetal met hun turnsters uit de nationale ploeg blijven werken. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio maakte overigens geen van de beschuldigde trainers deel uit van de technische staf, een bondsbesluit dat vergeefs door bondstrainer Vincent Wevers rechterlijk werd aangevochten.

Schikking

Eind juni werd Kiens door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Tegen die uitspraak stelde de aanklager beroep in. Kiens wachtte dat beroep niet af en besloot onlangs tot een schikking te komen: een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap van de KNGU voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Opvallend omdat eerder tegen hem nog drie maanden voorwaardelijk was geëist.

Patrick Kiens. Ⓒ ANP/HH

Of de geaccepteerde straf bij nieuwe meldingen zich kan wreken, valt te bezien. Het algemeen tuchtreglement van het ISR is van toepassing op leden van de aangesloten bonden en organisaties. Als Kiens niet alleen SV Pax maar ook, zoals in de mail valt te lezen, het Nederlandse turnen de rug toekeert, is hij niet langer lid van de KNGU en valt hij niet onder de reikwijdte van het ISR.

Kiens behaalde met Thorsdottir de grootste successen. Naast drie veroverde EK-medailles - zilver op balk en brons op vloer in 2017 en zilver in 2019 - eindigde ze tijdens de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 op de negende plaats op de meerkamp, de beste Nederlandse meerkampprestatie in de olympische historie.

Rechterhand

Naast Kiens vertrekt ook Daymon Montaigne-Jones bij SV Pax. Hij fungeerde als de rechterhand van Kiens en was op landelijk niveau betrokken bij het Jong Oranje-traject. Jacky Dollee is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Zij is geen onbekende binnen de club. Sinds 2017 geeft ze er al trainingen.