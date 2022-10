Cricketers van Oranje naar Walhalla na Wonder van Geelong

Dat de ploeg van Ryan Cook is doorgedrongen tot het Walhalla van het T20-cricket, is te danken aan de spelers van het reeds uitgeschakelde Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Die deden in een nagelbijtend duel hun sportieve plicht door Namibië in een krankzinnige slot onder de duim te houden.

Zo volgde in Victoria de ene verrassing op de andere. Het was immers Namibië geweest dat in het openingsduel zo verrassend van Sri Lanka had gewonnen, waardoor de natuurlijke krachtsverhoudingen tijdelijk flink verstoord waren.

Netto runrate

Het zorgde ervoor dat Oranje, ondanks zeges op hetzelfde Namibië en de VAE, in de laatste speelronde vanwege een karig ‘doelsaldo’ op de ranglijst kon worden gepasseerd door zowel Sri Lanka als Namibië. De netto runrate van de twee concurrenten was beter dan die van Nederland.

Oranje kon zich op twee manieren plaatsen voor de Top 12. Op eigen kracht, door te winnen van Sri Lanka, of hopen op een wonder, namelijk dat het nog puntloze en uitgeschakelde VAE het sterke Namibië zou verslaan.

Max O'Dowd in actie. Ⓒ ANP/HH

Max O’Dowd

Het Nederlands elftal bood Sri Lanka in Geelong goede tegenstand, maar kwam uiteindelijk tekort voor de bevrijdende zege: 162v6-146v9. Aan Max O’Dowd had het overigens niet gelegen, de openingsslagman batte uitstekend en sloeg 71 runs bij elkaar.

O’Dowd kreeg in het midden echter te weinig steun, waardoor the men in orange het de voormalige wereldkampioen niet écht moeilijk konden maken. De ploeg kwam echter zestien runs tekort om de plaatsing voor de Top 12 op eigen kracht te halen. Alleen een wonder kon Oranje in Geelong nog de helpende hand bieden.

Reus Wiese

En de hemel zij geprezen: in de uren die volgden voltrok zich het wonder van Geelong. Lang zag het er tot vreugde van de Oranjespelers naar uit dat het getergde VAE zou stunten tegen Namibië, totdat de gevreesde David Wiese aan bat verscheen. De reus van Zuid-Afrikaanse komaf sloeg de Nederlandse bowlers met onder andere drie zessen de tent uit, maar juist op het moment dat hij leek uit te groeien tot de held van Namibië, werd hij in de laatste over uitgevangen.

Teja Nidamanuru van Nederland juicht. Ⓒ ANP/HH

De Namibiërs kwamen uiteindelijk acht runs te kort, waarna er groot feest uitbrak in het Oranje-kamp en de ploeg zich kan gaan opmaken voor de Top 12. Daarin strijden de twaalf landen in twee poules van zes om een plek in de halve finales. De bovenste twee teams per poule plaatsen zich voor de halve eindstrijd.

India en Pakistan

Door de tweede plaats speelt Nederland nu in Groep 2, waarin het India, Pakistan, Zuid-Afrika, Bangladesh en de winnaar uit de andere kwalificatiepoule treft. Daar vindt de ontknoping vrijdag plaats. Oranje opent de Super 12 maandag in Hobart tegen Bangladesh. Drie dagen later wacht in de Sydney Cricket Ground het duel met topfavoriet India.