Nog steeds laatste Nederlandse winnaar La Primavera Hennie Kuiper: ’Milaan-San Remo geen gelukskoers, je moet goeie grote motor hebben’

Hennie Kuiper: „Milaan-San Remo was de laatste koers die ik won, je mag het gerust het laatste kunstje van Kuiper noemen.” Ⓒ René Bouwman

Allemaal leuk en aardig, die inleidende beschietingen in verre oorden, hete woestijnen en gure Europese winden. Voor de traditionele wielerliefhebber begint het seizoen vandaag pas echt met Milaan-San Remo. Van de 113 edities won slechts drie keer een Nederlander en in 1985 was Hennie Kuiper de laatste. Hij kan boeiend vertellen over het monument met de bijnaam La Primavera (De Lente). „Toen ik over de finish kwam, was ik ineens een halve meter groter.”