Baanwielrenners ook op korte baan bij EK het snelst

Het Oranje-trio, regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen, kwam op de 200 meterbaan van München tot een tijd van 35,036. Het Britse trio bleef daar ruim zes tienden achter en werd met een tijd van 35,638 tweede.

Nederland neemt het vrijdagmiddag in de eerste ronde op tegen de Italianen die de achtste tijd realiseerden. Vrijdagavond is de strijd om de medailles. In tegenstelling tot de meeste grote toernooien vinden de EK plaats op een kortere piste, 200 meter in plaats van 250 meter. Mede daarom kozen Lavreysen en Hoogland ervoor niet op andere onderdelen uit te komen. Zij richten zich op de WK, in oktober nabij Parijs.

Vrouwen

Bij de vrouwen was titelverdediger Nederland in de kwalificaties goed voor de tweede tijd. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw realiseerden een tijd van 38,492 seconden. Alleen het Duitse trio was sneller: 38,097. Nederland, dat Shanne Braspennincx nog achter de hand heeft, neemt het vrijdag in de eerste ronde op tegen Hongarije.

Op de ploegachtervolging kwamen de Nederlandse vrouwen tot de vijfde tijd. Mylène de Zoete, Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Amber van der Hulst hadden voor de 4 kilometer 4 minuten en 23,843 seconden nodig. Duitsland was het snelst: 4.14,688. Nederland neemt het vrijdag in de eerste ronde op tegen Zwitserland. Alleen de beste vier landen in de kwalificaties kunnen zich nog plaatsen voor de finale. Voor de Oranje-vrouwen is brons het hoogst haalbare.