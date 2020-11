Jorien ter Mors mist NK Sprint door enkelblessure: ’Een ongelooflijke domper’

,,Dit is een ongelooflijke domper’’, reageert Ter Mors, die op de 500 meter tegen Michelle de Jong had geloot en op de 1000 meter Femke Kok zou treffen. ,,Vreselijk frustrerend, maar mijn enkel doet nu te veel pijn om hard te kunnen rijden.’’ Normaal gesproken neemt Isabel Grevelt als eerste reserve haar plek in.

Ter Mors liep afgelopen dinsdag de blessure op tijdens de warming-up voor de training. ,,Ze liep wat heen en weer en van het ene op het andere moment zakte ze door de enkel’’, vertelt coach Martin ten Hove. ,,We namen onmiddellijk maatregelen – ijs op het gewricht, een scan laten maken – maar het was naderhand duidelijk dat ze niet kon schaatsen. Dinsdag, woensdag en donderdag heeft ze niet op het ijs gestaan. Vrijdagmorgen bleek dat ze haar schaatsen weer kon aantrekken zonder al te veel pijn, dus is ze gaan trainen. Maar daar heeft ze reactie op gekregen, bleek vanmorgen. De enkel is opnieuw dik. Schaatsen kan echt niet’’, aldus Ten Hove.

,,Het is heel ongelukkig, vooral in het licht van de gebeurtenissen van vorig weekend, toen ze de nodige kritiek over zich heen heeft gekregen nadat ze (als nummer 1 in het tussenklassement, red.) uit het allround-toernooi stapte. Ze had zo haar zinnen op deze wedstrijden gezet, ook om de vervelende ervaring van een week geleden achter zich te laten. Enorm balen dat het zo loopt’’, besluit Ten Hove zaterdagmorgen.