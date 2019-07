Johan Cruijff Schaal: ABBA, ingrijpen VAR, middelvinger Sneijder en goals

Mark van Bommel verovert in 2012 als speler van PSV ten koste van Ajax de Johan Cruijff Schaal. Hier op de foto toont hij samen met clubicoon Willy van der Kuijlen de schaal. Ⓒ ANP

Traditiegetrouw wordt in Nederland zaterdagavond het voetbalseizoen officieel geopend met de Johan Cruijff Schaal. De eerste editie van deze Nederlandse Super Cup werd in 1996 afgewerkt en ging destijds net als vanavond tussen Ajax en PSV. We duiken terug in de tijd en zetten enkele bijzondere momenten uit de geschiedenis van de Johan Cruijff Schaal op een rij.