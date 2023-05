PSV lanceert documentaire over het gouden jaar 1988

In de film, die voor alle PSV-supporters en andere geïnteresseerden gratis te zien is via YouTube, kijken Guus Hiddink, Ronald Koeman, Hans van Breukelen, Wim Kieft, Sören Lerby, Frank Arnesen, Berry van Aerle, Willy van de Kerkhof, Edward Linskens, Adick Koot, Kees Ploegsma, Anton Janssen, Eric Viscaal en Patrick Lodewijks terug op het bijzondere jaar.

Dat gebeurt met veel humor en mooie anekdotes uit 1988, waarbij de bezetenheid van Lerby en de bijzondere positie van doelman Van Breukelen in de selectie vaak centraal staan. De kleedkamerhumor van destijds wordt moeiteloos opgepakt door de betrokkenen met de gevatheid van Kieft en Lerby als uitschieters. Hilarisch zijn de foto’s die Van Breukelen toont van een modeshow die de PSV-spelers hebben gegeven op de bruiloft van ploeggenoot Jan Heintze, waarbij mannen als Koeman en Van Breukelen zelf zich in de meest wonderlijke creaties zoals een bruidsjurk hebben gehuld.

In de kleedkamer becommentariëren de hoofdrolspelers de route naar de Cup met de Grote Oren die via Galatasaray, Rapid Wien, Bordeaux, Real Madrid en in de finale Benfica leidde. In de documentaire van Act of Sport, die vandaag, op de kop af 35 jaar na de finale in Stuttgart online komt, wordt ook aandacht gegeven aan hoe PSV-supporters het hoogtepunt in hun supportersleven hebben beleefd.