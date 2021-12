Zian Flemming maakt statement: ’Had wel actieplan van de leiding verwacht’

De middenvelder van Fortuna Sittard wilde een statement maken tegen de beperkingen die de amateursport zijn opgelegd vanwege corona.

„De inspiratiebron is mijn broertje, die vorig seizoen al niet heeft kunnen spelen en wiens seizoen nu wéér wordt stopgezet”, verduidelijkte Flemming na afloop tegenover ESPN. „Het is niet alleen voor hem, maar voor alle amateursporters. Ik voelde na die persconferentie zo’n groot onrecht dat zij nu weer ’s avonds thuis moeten zitten. Het belangrijkste punt is dat sporten gezond is. En ik ben van mening dat we met zijn allen eens wat meer aandacht aan een gezonde levensstijl moeten besteden.”

Het kabinet heeft besloten om de amateursport tussen 17.00 en 05.00 uur stil te leggen als een van de maatregelen om het aantal besmettingen de kop in te drukken. „Sporten verhoogt je weerstand en ik vind het bijzonder dat ik daar nog nooit iets over heb gehoord. Ik had van de leiding van het land weleens een soort actieplan verwacht waarin mensen in beweging worden gebracht en dat je ze laat sporten. Ik denk echt dat het kan en hoop dat er naar gekeken wordt. Het is van belang van zowel de mentale als fysieke gezondheid dat Nederland in beweging blijft”, aldus Flemming.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie