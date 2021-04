Vitesse wint in slotfase strafschoppenwedstrijd van FC Twente

Een heel belangrijke overwinning, want bij een nederlaag zou de achterstand op nummer twee AZ zijn opgelopen tot vijf punten en was de tweede plek verder uit zicht geraakt voor Vitesse.

Tegen zijn oude club ontbrak aanvoerder Remko Pasveer onder de lat van Vitesse. De tukker bleef uit voorzorg aan de kant vanwege lichte liesklachten. Het is te begrijpen dat de routinier geen enkel risico neemt met het oog op de bekerfinale tegen Ajax die eraan zit te komen. Pasveer wil over twee weken per se voor de derde keer een eindstrijd meemaken na zijn ervaringen als reservedoelman van FC Twente en eerste keeper van Heracles Almelo.

Pasveer werd vervangen door Jeroen Houwen, de reservedoelman van Vitesse, die op 6 mei 2018 voor het laatst een wedstrijd voor de Arnhemmers had gekeept. Zijn voorlaatste wedstrijd namens Vitesse was de 5-0 overwinning op FC Twente, waardoor de Enschedeërs naar de Eerste Divisie degradeerden.

Conditionele test

Naast Pasveer was er een andere opvallende afwezige in de Grolsch Veste: scheidsrechter Siemen Mulder, die aanvankelijk was aangewezen voor de wedstrijd, maar niet kon aantreden in Enschede doordat hij zijn conditionele test niet had gehaald.

Mulders vervanger Pol van Boekel speelde een prominente rol in de eerste 45 minuten door tweemaal naar de stip te wijzen vanwege hands. Eerst kreeg FC Twente een penalty, toen Danilho Doekhi een door Dario Dumic gekopte bal op zijn uitgestoken arm kreeg. Die beslissing viel te billijken, ook al was er van een bewuste handsbal van Doekhi geen sprake.

Meer discussie was er over de strafschop die Vitesse kreeg, nadat een schot van Sondre Tronstad op de bovenarm van Kik Pierie was gekomen. Volgens Van Boekel maakte de FC Twente-verdediger zich opzettelijk breed en daar kon over gediscussieerd worden, maar de VAR draaide de strafschop niet terug.

Foutloos vanaf elf meter

Zowel FC Twente-topscorer Danilo als Oussama Tannane was foutloos vanaf de strafschopstip, zodat het bij de rust 1-1 stond. Daarmee kon FC Twente het meest gelukkig zijn, want na een nog enigszins gelijkopgaande openingsfase nam Vitesse na de achterstand de wedstrijd compleet in handen en waren er volop kansen voor de Arnhemmers.

Er waren goede kansen voor Jacob Rasmussen, Armando Broja, Loïs Openda en vooral Tannane, die zeer dominant aanwezig was, was dicht bij een goal. Een vrije trap van de creatieve middenvelder spatte uiteen op de lat.

FC Twente had medio februari tegen Vitesse de laatste competitiezege geboekt. Een nieuwe zege zat er eigenlijk geen moment in, want het krachtsverschil was ditmaal erg groot. Vitesse domineerde de wedstrijd vrijwel compleet en FC Twente was vooral druk met tegenhouden en sloeg in balbezit geen deuk in een pakje boter. Het enige dat eraan ontbrak bij Vitesse was nauwkeurigheid in de afronding. Onder meer Matus Bero ging veel te lichtvaardig om met grote kansen.

Ondanks alle inspanningen leek het Vitesse niet meer te gaan lukken om de Twentse muur kapot te spelen, totdat Van Boekel in blessuretijd voor de derde keer een strafschop gaf. En Tannane voor de tweede keer op de avond vanaf de penaltystip doel trof, waarna Van Boekel direct het eindsignaal floot.