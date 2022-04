Premium Het beste van De Telegraaf

Schulting gebroken na positieve test aan vooravond WK Jeroen Otter hekelt ISU: ’Ze hebben geen idee wat voor stress dit oplevert’

Het shorttrackseizoen dat door het uitstel van de wereldkampioenschappen drie weken langer duurt dan gepland, is voor Suzanne Schulting plotseling afgelopen. Een coronabesmetting maakte in Montréal in één klap een einde aan haar ambitie om voor de derde keer op een rij de mondiale allroundtitel voor zich op te eisen.