Ibrahimovic voelt zich weer even debutant in Zweeds elftal

Viktor Claesson kwam in de 35e minuut tot scoren, op aangeven van Ibrahimovic, die met 39 jaar en 173 dagen nu de oudste speler is die namens Zweden in actie is gekomen.

„Het voelde heel goed aan, alsof het mijn eerste interland was voor Zweden”, liet Ibrahimovic na afloop weten. „Er ging veel adrenaline door mij heen. Achteraf gezien, had ik nog veel meer inbreng moeten hebben. Maar goed, we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Ibrahimovic, die kort na de Zweedse treffer een grote kans op 2-0 liet liggen, ging in de 84e minuut naar de kant. Hij speelde zijn 117e interland. Met 62 goals is hij topscorer aller tijden van Zweden, dat zondag in en tegen Kosovo aantreedt.